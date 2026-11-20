La presidenta Keiko Fujimori fue recibida hoy en audiencia por el emperador Naruhito, en el Palacio Imperial de Tokio; el encuentro reafirma los históricos lazos de amistad y respeto entre Perú y Japón.

La audiencia representa uno de los momentos centrales de la visita oficial que realiza la jefa de Estado a Japón y pone de relieve la importancia que el Perú otorga a sus relaciones con el país asiático.

COMUNIDAD NIKKEI

Durante el encuentro, la mandataria peruana agradeció la audiencia concedida, destacó los vínculos de amistad entre ambas naciones y el aporte de la comunidad nikkei al desarrollo de nuestro país.

También agradeció la solidaridad del pueblo japonés y su cooperación para fortalecer la prevención y respuesta ante desastres naturales como el fenómeno El Niño, el estudio del patrimonio arqueológico, etc.