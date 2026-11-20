En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional detuvieron por quince días a cinco personas acusadas de los presuntos delitos de terrorismo y afiliación a organización terrorista (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru - MRTA).

Entre los detenidos se encuentran el padre y el tío de la diputada de Juntos por el Perú (JP) Jacqueline Tapullima; Polidoro y David Tapullima Upiachihua, respectivamente. También se allanaron sus casas ubicadas en la región San Martín.

La investigación preliminar, hoy declarada “compleja”, está a cargo de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo. La indagación de este caso se inició el 7 de mayo del 2025

JORNADAS DE ENTRENAMIENTO

Los detenidos estarían vinculados a dos agrupaciones supuestamente dedicadas a la difusión de ideas subversivas y/o el adoctrinamiento militar. Estas serían el “Frente del Pueblo” y la “Escuela Rebelde Saturnino Huillca.

Según la fiscalía, familiares de la diputada, entre otras acciones, habrían participaron en “jornadas de entrenamiento”, realizadas en 2024 y 2025, “en las comunidades nativas de Shimpiyacu y Shiricsacha” en la región de San Martín.