Durante su participación en el Seminario Empresarial Perú-Japón (Tokio), la presidenta Keiko Fujimori destacó la solidez de la economía peruana y las inmejorables oportunidades que ofrece para la inversión extranjera.

Durante su aplaudida intervención, la jefa de Estado sostuvo que, pese a los conflictos internacionales, Sudamérica es una región que vive en paz y que, dentro de ella, el Perú destaca por sus fundamentos económicos.

FINANZAS PÚBLICAS

“Tenemos una deuda de 30 % sobre el producto bruto interno (PBI), un déficit de 1,8 % también sobre el PBI, y estas cifras, comparadas con el resto de la región, nos ponen en un nivel muy espectacular”, expresó.

Precisó también que nuestra economía registra un crecimiento de 3,4 %, y la inversión privada supera el 5 %, indicadores que atribuyó al manejo responsable de las finanzas públicas y a la institucionalidad económica del país.

MERCADOS INTERNACIONALES

En otro momento, resaltó las garantías que ofrece nuestra Constitución Política a los inversionistas. Asimismo, destacó la política de apertura comercial del país y su total integración con los mercados internacionales.

Tras exponer estos fundamentos económicos, la presidenta Fujimori Higuchi terminó su intervención en el evento reiterando su invitación al empresariado japonés para que considere al Perú entre sus destinos de inversión.