La diputada Marleny Arminta, de Ahora Nación, junto con parlamentarios de otras bancadas, presentó una moción para interpelar al canciller Carlos Espá por los inconvenientes técnicos registrados durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, el pasado 16 de noviembre.

El documento ingresó a la Cámara de Diputados con 21 firmas y contiene un cuestionario sobre la organización de la ceremonia. Los legisladores buscan que el ministro explique las decisiones adoptadas y las responsabilidades por las deficiencias registradas durante el evento.

Entre los principales cuestionamientos figuran las contrataciones directas por S/ 11 millones 52 mil para los servicios audiovisuales y eléctricos. También solicitan detalles sobre el uso de los más de S/ 63 millones transferidos para financiar las actividades de la visita papal.

Los parlamentarios piden esclarecer por qué fallaron los equipos, qué controles se realizaron antes de la misa y si corresponde aplicar penalidades a las empresas proveedoras. Asimismo, requieren información sobre la intervención de la Contraloría y la supervisión de los contratos.