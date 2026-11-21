El pleno del Congreso de la República aprobó la noche del viernes 20 de noviembre el texto sustitutorio de los dictámenes de las leyes de Presupuesto, de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2027, ascendente a S/ 266 506 316 735,00.

La iniciativa obtuvo 71 votos a favor, 32 en contra y 12 abstenciones en la Cámara de Diputados, mientras que en la Cámara de Senadores alcanzó 36 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. Del monto aprobado, se asignaron S/ 165 604 542 258,00 al gobierno nacional para cubrir gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda, mientras que las instancias descentralizadas recibirán S/ 58 832 594 934,00 para los gobiernos regionales y S/ 42 069 179 543,00 para los gobiernos locales.

Asimismo, en el rubro social, la norma garantiza hasta S/ 3 657 822 277,00 para el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano (PPOR DIT) y más de S/ 578,9 millones para reducir la violencia contra la mujer —divididos en S/ 559,2 millones para el gobierno nacional y S/ 19,7 millones para gobiernos subnacionales—, partida que incluye S/ 291,5 millones destinados al Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ).

Intervenciones estratégicas, medidas laborales y austeridad

La ley faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a efectuar modificaciones presupuestarias durante el 2027 para financiar intervenciones estratégicas, entre las que figuran la reactivación económica mediante inversiones y mantenimiento, el combate a la delincuencia y el crimen organizado, la realización de las Elecciones Municipales Complementarias 2027 y la organización de los XX Juegos Panamericanos y VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027. En el ámbito laboral, se autoriza al MEF a aprobar aumentos mensuales desde el 1 de enero de 2027 para trabajadores de los regímenes 276, 728, CAS (Decreto Legislativo 1057), Servicio Civil (Ley 30057), guardaparques y personal penitenciario, ratificando además aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad de hasta S/ 300,00 y una bonificación por escolaridad de hasta S/ 400,00.

Finalmente, el texto normativo preserva estrictas disposiciones de austeridad en el gasto público estatal, estableciendo la prohibición del pago de horas extras en las entidades públicas y fijando un límite mensual de S/ 120,00 por equipo en servicios de telefonía móvil. De igual manera, restringe la adquisición de vehículos automotores con excepción de intervenciones específicas o la renovación de unidades con más de diez años de antigüedad e impone topes máximos para las contrataciones bajo la modalidad CAS.