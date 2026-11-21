El Ejecutivo aprobó el decreto mediante el cual establece disposiciones destinadas a fortalecer y modernizar la gestión y organización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el propósito de optimizar sus competencias, funciones y capacidades institucionales.

De acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1747, publicado este sábado 21 de noviembre en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, busca instaurar un nuevo modelo organizacional para la entidad.

El objetivo es perfeccionar el ejercicio de sus labores tanto en los ámbitos de internamiento como de medio abierto, reforzar la seguridad y la inteligencia penitenciaria, prevenir y combatir la corrupción, y asegurar una administración eficiente, articulada y orientada a resultados.

Ejes principales y autoridades firmantes

Según precisó en la víspera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre las principales disposiciones contempladas en el decreto sobresalen el fortalecimiento de la seguridad e inteligencia penitenciaria, la implementación de una nueva estructura para una gestión más eficiente, un mayor control y disciplina institucional, así como el impulso a la reinserción social.

El Decreto Legislativo Nº 1747 lleva las firmas de Luis Galarreta, primer vicepresidente de la República y encargado del Despacho de la Presidencia de la República; Rafael Belaúnde, ministro de Defensa y encargado del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros; y Ernesto Álvarez, titular de Justicia y Derechos Humanos.