La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) representa una gran oportunidad para el Perú, luego de participar en las actividades del encuentro desarrollado en la ciudad china de Shenzhen, el cual congregó a los líderes de las 21 economías miembros.

En una entrevista exclusiva concedida al medio chino CCTV, la jefa de Estado subrayó la relevancia de formar parte de este espacio, señalando que las economías integrantes concentran el 60 % del producto bruto interno (PBI) mundial y el 50 % del comercio exterior global.

Asimismo, la mandataria destacó el peso que tiene este bloque en el intercambio comercial peruano y anunció una proyección récord en ventas al extranjero para el presente año. "De este comercio exterior para el Perú significa el 60 o 65%. Y acabamos de batir récord en comercio exterior. Vamos a llegar este año a más de 100 mil millones de dólares en exportación. Entonces, para mí APEC no es un simple foro, es una gran oportunidad para el Perú", manifestó Fujimori.

Alianza estratégica con China y agilización comercial

En el marco de su participación en China, la presidenta calificó como "fructífera" la reunión bilateral sostenida con su homólogo chino, Xi Jinping, encuentro en el que dialogaron sobre el proceso de alianza estratégica entre ambos países, respaldado por 55 años de relaciones diplomáticas sólidas.

Durante dicha cita, ambos mandatarios abordaron iniciativas para optimizar el flujo logístico y comercial entre los puertos de ambos territorios, además de continuar la cooperación en áreas sociales. "Hemos podido también conversar con el presidente Xi Jinping sobre las alianzas que queremos hacer en aduanas inteligentes para que el comercio entre Shanghái y Chancay sea mucho más rápido y seguir en este intercambio, no solamente en temas de educación, de salud, de cultura, que ya venimos recibiendo gran cooperación", indicó.