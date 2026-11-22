El premier Luis Galarreta destacó la oficialización de tres importantes decretos legislativos que fortalecen la capacidad del Estado para recuperar el control de los penales y combatir a las bandas criminales desde distintos frentes.

Las normas encargan al Ministerio de Defensa la construcción de cárceles, crean un registro para identificar a las bandas criminales que utilizan prácticas terroristas y modernizan el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Con los cambios que impulsamos, dotamos al Estado de capacidades para ganar la batalla contra el crimen: nueva infraestructura, inteligencia financiera y una gestión penitenciaria firme. Este Gobierno tiene claro su objetivo de atacar a las mafias desde diversos frentes”, remarcó.

CENTROS PENITENCIARIOS

Conforme a lo anunciado, se publicó en el diario El Peruano el Decreto Legislativo N.° 1745, norma que traslada al Ministerio de Defensa la responsabilidad de formular y ejecutar la construcción y el mejoramiento de centros penitenciarios.

Asimismo, el Decreto Legislativo N.° 1746, que crea el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE). Este padrón permite identificar a las bandas que usan explosivos o armas contra personas, casas y transportes.

Finalmente, entró en vigencia el Decreto Legislativo N.° 1747, que moderniza la estructura del INPE y refuerza sus funciones en la seguridad, la inteligencia penitenciaria y los programas de resocialización en las prisiones del país.