Se evaluará la situación junto con los gobiernos regionales y las direcciones regionales de educación para determinar si corresponde desarrollar clases presenciales o virtuales.

Debido a los posibles daños que las lluvias asociadas al fenómeno El Niño podrían ocasionar en los centros educativos, el Ministerio de Educación (Minedu) no descarta que algunas regiones del país comiencen el año escolar 2027 bajo la modalidad virtual.

El viceministro de Gestión Institucional, Luis Alemán, explicó que antes de definir cómo se desarrollarán las clases será necesario conocer el estado de la infraestructura escolar y verificar si los colegios reúnen las condiciones adecuadas para recibir a los estudiantes.

MINEDU EVALUARÁ DAÑOS EN EL COLEGIOS

Alemán precisó que el análisis se realizará con la participación de los gobiernos regionales y las direcciones regionales de educación. "Eso se tendrá que evaluar en su oportunidad: qué tanto es la afectación de la infraestructura educativa, qué tanto es la afectación en la región correspondiente, y se determinará, en coordinación con los gobiernos regionales, en coordinación con la Dirección Regional de Educación, si es oportuno el inicio del año escolar de manera presencial o tendría que tomarse la medida de que sea de manera virtual", señaló.

Por otro lado, el representante del Minedu también abordó el comportamiento de los estudiantes dentro de las instituciones educativas y sostuvo que los padres de familia deben asumir un compromiso en el acompañamiento de sus hijos.