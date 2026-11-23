El alcalde explicó que los plazos legales para emitir el informe final ya vencieron y solicitó a la Contraloría que indique cómo proceder ante esta situación.

El alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó a la Contraloría General de la República que establezca los pasos que deberá seguir su administración para desarrollar el proceso de transferencia municipal, luego de que vencieran los plazos previstos por la normativa.

El burgomaestre explicó que la falta de una proclamación oficial de la autoridad electa ha impedido avanzar con el procedimiento. Por ello, remitió una carta formal al contralor general para obtener una orientación jurídica sobre cómo actuar ante el retraso del proceso.

REGGIARDO SOLICITA ORIENTACIÓN A LA CONTRALORÍA

El alcalde precisó que la normativa establece que el informe final de las comisiones de transferencia debe emitirse dos meses antes del cambio de gestión, actualmente siendo un periodo expirado y sin poder completar el procedimiento.

"Hemos presentado una carta al contralor general de la República para que nos diga cómo tendríamos que actuar porque ya hay plazos que se vencieron. Se habla de que se tiene que emitir un informe final de las comisiones de transferencia dos meses antes de hacer el cambio de gestión, y esos dos meses ya expiraron. Necesitamos un pronunciamiento de parte de la Contraloría General de la República: cómo podemos actuar en la medida en que todavía no tenemos resultados oficiales", manifestó.

PROCESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL

Por otro lado, Reggiardo precisó que su administración acreditó hace varias semanas a sus tres representantes ante la comisión de transferencia. No obstante, indicó que el procedimiento permanece detenido mientras no se emita una resolución definitiva que reconozca oficialmente al próximo alcalde de Lima.