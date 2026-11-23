El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días en 21 distritos de Huánuco, Junín y Pasco debido a los daños que dejaron los sismos registrados en Junín el 20 y 21 de noviembre de 2026. La medida, establecida mediante el Decreto Supremo N.º 155-2026-PCM y publicada en El Peruano, permite ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) clasificó la emergencia como de nivel 4 debido a que los daños superaron la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales.

¿Qué distritos están en estado de emergencia?

En Huánuco, la declaratoria incluye a Huacar (provincia de Ambo), Amarilis, Huánuco y Pillco Marca (provincia de Huánuco), y Panao (Pachitea). En Junín, comprende a Carhuamayo y Ulcumayo (provincia de Junín), además de Palca y San Pedro de Cajas (Tarma).

En Pasco, la medida abarca a Paucar (Daniel Alcides Carrión), Chontabamba y Pozuzo (Oxapampa), así como a Chaupimarca, Huachón, Huariaca, Pallanchacra, Paucartambo, Simón Bolívar, Ticlacayán, Tinyahuarco y Yanacancha (provincia de Pasco).

¿Qué ayuda podrán recibir las localidades afectadas?

El decreto autoriza la recepción de donaciones de bienes y servicios gratuitos para atender a la población damnificada. Entre los bienes figuran agua, alimentos, medicamentos, carpas, colchones, maquinaria pesada y puentes modulares. La disposición también contempla servicios de atención médica, transporte, almacenamiento y apoyo logístico.

El Indeci coordinará y supervisará las intervenciones que ejecuten los gobiernos regionales y municipales con el apoyo de los ministerios competentes. Las acciones deberán estar directamente vinculadas con los daños causados por los sismos y podrán ajustarse si se identifican nuevas necesidades con sustento técnico. Las entidades a cargo financiarán las intervenciones con sus presupuestos institucionales.