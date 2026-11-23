El domingo 6 de diciembre se realizará la segunda vuelta regional 2026 en 15 regiones del Perú. En cada una, las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta competirán por la gobernación y la vicegobernación regional, luego de que ninguna alcanzara el mínimo del 30 % de los votos válidos exigido para ganar en esa jornada.

¿Qué regiones votarán y dónde hay más electores?

La segunda vuelta se realizará en Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Lima Provincias. Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el padrón electoral reúne a 12 millones 474 mil 107 personas en estas circunscripciones.

La Libertad concentra el mayor número de electores, con 1 millón 565 mil 919, seguida de Piura, con 1 millón 548 mil 155. Les siguen Arequipa (1 millón 234 mil 579), Cajamarca (1 millón 209 mil 992), Junín (1 millón 070 mil 524), Lambayeque (1 millón 059 mil 824), Áncash (969 mil 556) y Puno (968 mil 095).

En Lima Provincias están habilitados 838 mil 087 electores y en Loreto, 783 mil 270. Completan el padrón Amazonas (348 mil 858), Tacna (304 mil 648), Pasco (223 mil 677), Tumbes (182 mil 753) y Moquegua (166 mil 170), la circunscripción con el menor número de votantes convocados.

¿Podrán votar quienes acaban de cumplir 18 años?

Según el Reniec, quienes cumplieron 18 años después del 4 de octubre de 2026 quedaron fuera del padrón aprobado y no podrán votar el 6 de diciembre. El registro sí incluye a 302 mil 498 jóvenes que tenían 17 años al cierre del padrón y alcanzaron la mayoría de edad hasta el día de la primera vuelta. De ese grupo, podrán sufragar quienes estén inscritos en alguna de las 15 circunscripciones convocadas.