El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro convocó para este miércoles 25 de noviembre, a las 10:00 a. m., la audiencia pública en la que se proclamarán los resultados oficiales de las elecciones para la Alcaldía de Lima. La convocatoria se produce en medio de la controversia sobre quién estará al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el periodo 2027-2030, tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la denominada reelección encubierta.

El máximo organismo electoral estableció que los alcaldes elegidos en 2022 no podrán volver a ejercer el mismo cargo mediante su postulación como primeros regidores. Esta disposición impide que Rafael López Aliaga, quien encabezó la lista de Renovación Popular, asuma nuevamente la Alcaldía de Lima. La decisión generó cuestionamientos por parte de su agrupación política, que anunció acciones contra los integrantes del pleno del JNE.

En ese contexto, la bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados contra el presidente del JNE, Roberto Burneo. Frente a esta medida, el titular del organismo electoral defendió la resolución y aseguró que fue adoptada conforme a la Constitución y las leyes. Asimismo, expresó su confianza en que el Congreso evaluará objetivamente las acciones y decisiones tomadas por la institución.

¿JEANETTE ALONZO ASUMIRÁ ALCALDÍA?

Por su parte, Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora electa de Renovación Popular, afirmó que asumirá la Alcaldía de Lima si el JNE mantiene su posición y decide entregarle las credenciales correspondientes. La representante aseguró estar preparada y contar con experiencia para dirigir la capital. Además, manifestó que asumiría el cargo con responsabilidad, dedicación y respeto a la ley, en caso se concrete esa decisión del organismo electoral.