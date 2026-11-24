El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que el presupuesto del subsidio al transporte terrestre aumentará de los S/105 millones asignados inicialmente en agosto a más de S/400 millones. El titular del sector, José Angello Tangherlini, explicó que la ampliación fue coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para aliviar el impacto del alza de los combustibles en los operadores del servicio.

¿Quiénes podrán acceder al subsidio de S/4 por galón de diésel?

En declaraciones a la prensa, Tangherlini precisó que el subsidio mantendrá el monto de S/4 por galón de diésel y estará dirigido exclusivamente a los transportistas formales de pasajeros y mercancías de todo el país.

El ministro indicó que la coordinación con el MEF permitió ampliar tanto el presupuesto como el plazo de vigencia del subsidio. Según explicó, ambos cambios buscan que el beneficio llegue a más transportistas.

¿Qué reclamaron los transportistas durante el paro de 72 horas?

La semana pasada, gremios de transportistas acataron un paro de 72 horas en Huánuco, Huancavelica, Junín, Pasco, Ucayali y Áncash, en rechazo al encarecimiento de los combustibles y de los productos de primera necesidad.

Los dirigentes sostenían que el subsidio inicial dejaba fuera a la mayoría de los transportistas afectados. Entre sus demandas figuraban la ampliación del presupuesto, la creación de un fondo de estabilización de precios y la implementación de la Ley del Observatorio del Transporte Terrestre para frenar la informalidad en el transporte de carga pesada.