El excongresista y actual director ejecutivo del Instituto Peruano de Planificación, Ilich López, cuestionó la presunta concertación entre empresas de transporte de caudales y funcionarios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Sucamec para impedir la aprobación de una iniciativa legislativa. Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, sostuvo que existirían intereses económicos detrás de las acciones destinadas a mantener las barreras de ingreso al mercado y evitar la participación de nuevas empresas en este servicio.

López recordó que, cuando presidió la Comisión de Economía del Congreso, se aprobó un dictamen que planteaba excepciones a la normativa sobre traslado de dinero, especialmente para atender a poblaciones de zonas alejadas donde el servicio de las empresas especializadas resulta costoso o inaccesible. Como ejemplo, mencionó sectores del distrito de Pariahuanca, en Huancayo, donde los habitantes tienen dificultades para acceder a sus pensiones debido a las limitaciones del transporte de valores.

Asimismo, señaló que las exigencias de capital, experiencia y seguros para operar en este rubro deben contemplar condiciones diferenciadas para facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas, sin descuidar los requisitos de seguridad. También sostuvo que el Estado debe investigar los posibles acuerdos para controlar el mercado y mencionó cuestionamientos a empresas como Prosegur y Hermes en otros países. En ese sentido, consideró que corresponde al Ministerio Público identificar a los intermediarios y funcionarios que pudieron intervenir en estas coordinaciones.

QUE SE INVESTIGUE

Finalmente, López rechazó que se hayan manipulado las opiniones técnicas de instituciones como la SBS, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Defensa durante la elaboración del dictamen de la Comisión de Economía, aunque indicó que las diferencias documentales deben ser investigadas. Sobre una nueva iniciativa legislativa, explicó que las excepciones estarían dirigidas a entidades estatales como el Banco de la Nación, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, en situaciones donde no sea posible garantizar el servicio convencional.