La mandataria participará en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, donde tiene previsto reunirse con su homólogo, Abelardo de la Espriella.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, solicitó autorización al Senado para viajar a Colombia el próximo 3 de diciembre, con el objetivo de participar en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia. Según el documento oficial, la mandataria tiene previsto reunirse con su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, en el marco de esta actividad bilateral. El pedido fue firmado por Fujimori y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y dirigido al titular del Congreso y de la Cámara Alta, Miguel Torres.

Durante el encuentro se abordarán asuntos relacionados con el comercio, la minería, el turismo y las inversiones, además de temas sociales y el desarrollo de la zona de integración fronteriza del Putumayo. También está prevista la coordinación de acciones en espacios regionales como la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico, con el propósito de tratar oportunidades para ampliar el intercambio comercial y las inversiones entre ambos países.

La agenda contempla una reunión privada en la sede alterna de la Presidencia de la República de Colombia, así como un almuerzo ofrecido en honor a la mandataria peruana. Asimismo, se desarrollará la sesión plenaria del séptimo Gabinete Binacional, en la que participarán autoridades de ambos gobiernos para revisar los principales asuntos de la relación bilateral.

DECLARACIÓN PRESIDENCIAL DE BARRANQUILLA

Como parte de las actividades oficiales, se prevé la suscripción de la Declaración Presidencial de Barranquilla, documento que establecerá los principales lineamientos de cooperación entre Perú y Colombia. Previamente, los cancilleres de ambos países instalarán el gabinete binacional con la participación de los ministros de Estado. Posteriormente, los presidentes se incorporarán a la reunión y recibirán un informe sobre los temas abordados por sus respectivas delegaciones.