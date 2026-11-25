El canciller aseguró que su sector no ha efectuado pagos a las dos empresas involucradas y anunció que se investigarán las responsabilidades.

A raíz de los cuestionamientos surgidos por la organización de la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, el canciller Carlos Espá expresó su disposición de acudir al Congreso para brindar explicaciones.

Asimismo, la Comisión de Constitución del Senado acordó citar al titular de Relaciones Exteriores para el 1 de diciembre, con la finalidad de que responda a los cuestionamientos sobre la organización del evento.

ESPÁ SE REFIRIÓ AL LLAMADO DEL SENADO

Ante esta situación, el canciller aseguró que el Ejecutivo cumple con mantener su postura institucional frente a las citaciones parlamentarias. "Somos un gobierno institucional, como ha dicho varias veces la presidenta Fujimori, así que cada vez que nos convoque el Congreso de la República nosotros estamos en la obligación de acudir a explicar, lo tomamos siempre como una oportunidad", indicó.

Además, esta situación se enmarca en la controversia por la contratación de servicios de audio, video y suministro de energía eléctrica para la misa del papa León XIV, cuyo costo habría superado los 11 millones de soles. "Tenemos que explicar de manera técnica, de manera objetiva. Nosotros ya en la Cancillería hemos dado a conocer un comunicado en el que estamos anunciando que hay una investigación, esa investigación tiene que individualizar las responsabilidades, los contratos tienen penalidades", manifestó.

CANCILLERÍA NO DESEMBOLSÓ DINERO

Por otro lado, sostuvo que la Cancillería no ha realizado ningún depósito a las dos empresas vinculadas a las contrataciones. "La Cancillería no ha desembolsado ni un sol a estas dos empresas, no hay ningún pago, estamos en este proceso de investigación, agradezco a la Contraloría General de la República haber hecho esta alerta", concluyó.