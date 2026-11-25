El JEE Lima Centro proclamó a Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima y estableció los criterios para la conformación del Concejo Metropolitano 2027-2030.

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro proclamó este miércoles 25 de noviembre a Jeanette Alonzo como nueva alcaldesa de Lima para el periodo municipal 2027-2030. La decisión se dio a conocer durante una audiencia pública desarrollada en la sede institucional del organismo electoral, ubicada en el distrito de Jesús María.

La proclamación se realizó luego de que el colegiado determinara que Rafael López Aliaga no podrá ocupar nuevamente el sillón municipal, debido a las restricciones constitucionales sobre la reelección de autoridades.

Ante esta situación, el JEE precisó que esta disposición no afecta la candidatura de López Aliaga como regidor dentro de la lista de Renovación Popular. De esta manera, el organismo electoral distinguió entre la posibilidad de integrar el Concejo Metropolitano y la de ejercer la titularidad de la alcaldía.

LÓPEZ ALIAGA NO PODRÁ SER ALCALDE

El JEE Lima Centro aplicó el criterio establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a las denominadas reelecciones encubiertas. Según este fundamento, Rafael López Aliaga se encuentra comprendido en la prohibición constitucional "Se advierte que Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla ejerció la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el periodo municipal de enero de 2023-octubre de 2025 y que, pese a haber renunciado anticipadamente a dicho cargo, su situación se encuentra comprendida en la prohibición constitucional de reelección".

Asimismo, el colegiado aclaró que la restricción está relacionada específicamente con el ejercicio de la alcaldía metropolitana y no invalida su postulación como integrante de la lista de regidores de Renovación Popular. "Esta conclusión no supone desconocer la validez de su candidatura como regidor ni afecta su condición de integrante de la lista electoral de Renovación Popular Perú. Por el contrario, responde a la distinción establecida por el JNE entre la habilitación para ejercer el cargo de regidor y aquella para ocupar la alcaldía", precisó.

CONSEJO METROPOLITANO 2027 - 2030

Por otro lado, tras confirmar que Jeanette Alonzo asumirá la alcaldía en reemplazo de Rafael López Aliaga, para el periodo municipal 2027-2030, el organismo electoral estableció la distribución de los 39 escaños de regidores entre las agrupaciones políticas que superaron la valla electoral en la capital.