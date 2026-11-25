Los productores arroceros evalúan realizar un paro nacional entre febrero y marzo de 2027 debido a las afectaciones que enfrenta el sector por el fenómeno El Niño y la falta de respuestas concretas del Gobierno.

En diálogo con Exitosa, Wilder Vásquez, presidente de la Confederación de Arroceros (Conarroz), aseguró que el gremio viene preparando esta medida de fuerza y coordinando con sus bases regionales para organizar una protesta de alcance nacional.

Según explicó, los agricultores buscan que las autoridades atiendan sus demandas y establezcan alternativas frente a las pérdidas económicas que afrontan las zonas productoras. y cuestionó la falta de avances tras las reuniones y documentos presentados ante distintas entidades.

ARROCEROS CUESTIONAN FALTA DE RESPUESTA DEL GOBIERNO

Según explicó el presidente de Conarroz, la posibilidad de convocar a una paralización responde a la ausencia de acciones efectivas por parte del Ejecutivo. "Nosotros estamos evaluando porque ya hemos presentado varios documentos al Palacio de Gobierno, a la PCM, al Midagri y no tenemos ninguna respuesta. Cuando vamos a Lima nos atienden algunos funcionarios, pero todo queda en palabras, no sentimos que existan avances", señaló.

Asimismo, los integrantes de la confederación consideran necesario organizar una protesta que tenga repercusión en distintas regiones del país. "Para que pueda ser una huelga que pueda tener una repercusión nacional estamos preparando para el mes de febrero o marzo del otro año", manifestó.

SEGURO AGRARIO NO CUBRE PÉRDIDAS DE PRODUCTORES

La Confederación de Arroceros está relacionado con la cobertura del seguro agrario catastrófico frente a los daños provocados por eventos climáticos. Wilder Vásquez precisó que este mecanismo establece una compensación de S/1.000 por cada hectárea afectada. "Si bien existe un seguro catastrófico, estos no cubren ni el 20% de las pérdidas, porque ese seguro no está de acuerdo con la realidad", sostuvo.

Por otro lado, el presidente de Conarroz indicó que las pérdidas económicas de los agricultores alcanzarían los S/6.000 por hectárea cultivada. Esta diferencia, según explicó, dificulta que los productores recuperen su inversión y cuenten con recursos para continuar con las siguientes campañas agrícolas.