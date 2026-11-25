El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, informó que el Ejecutivo proyecta la construcción de un megapenal para reos de alta peligrosidad en las inmediaciones de Sayán, provincia de Huaura, en un plazo estimado de año y medio.

Durante una entrevista con Radio Nacional, detalló que la edificación contará con unos seis meses para trámites, expedientes técnicos y estudios de inversión, y un año de construcción modular con miras a su entrega hacia el 2018, debido a que calculan entre 10 mil y 20 mil personas que deben ser recluidas por cometer delitos atroces.

Según explicó el titular del sector, las evaluaciones determinaron que el sector Defensa puede ejecutar más rápido la obra mediante fondos de cooperación internacional, en un terreno de baja densidad poblacional que no afecta centros urbanos y que contará con dos grandes sectores uno para reos de alta peligrosidad y otro para primarios, además de servicios de agua y electricidad, control de accesos, videovigilancia y tecnología actualizada contra comunicaciones móviles que supere a los bloqueadores convencionales.

Reubicación en penales y reforma del INPE

De forma paralela, Álvarez detalló que se retirará de establecimientos de máxima seguridad como Challapalca y Yanamayo a los sentenciados por delitos no violentos —como estafa— con el objetivo de destinar dichos recintos exclusivamente a internos de alta peligrosidad.

Asimismo, indicó que, en el marco de las facultades legislativas y el decreto legislativo sobre reforma penitenciaria, se impulsa la transformación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con enfoque de inteligencia y la creación de la categoría de oficial penitenciario, dirigida a agentes del INPE y personal en retiro o asimilado de las Fuerzas Armadas especializado en seguridad, inteligencia, comunicaciones e ingeniería, junto con mejoras económicas para reforzar la integridad frente a la corrupción.