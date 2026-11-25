El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro proclamó este miércoles 25 de noviembre a las nuevas autoridades de Lima Metropolitana para el periodo 2027-2030, luego de 52 días de las elecciones municipales del 4 de octubre. Jeanette Alonzo fue proclamada como alcaldesa de la capital, mientras que Rafael López Aliaga ocupará el cargo de primer regidor. La decisión responde a la disposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que impide que los alcaldes del periodo 2023-2026 vuelvan a ejercer el mismo cargo mediante mecanismos de sucesión, en aplicación de la prohibición de reelección inmediata.

De acuerdo con el acta de proclamación, Renovación Popular obtuvo 1 554 928 votos, equivalentes al 27,685 % de los votos válidos, y consiguió 21 de las 39 regidurías en disputa. Avanza País ocupó el segundo lugar con 1 505 835 votos, que representan el 26,811 %, y obtuvo nueve puestos. La distribución se realizó mediante el mecanismo del premio a la mayoría, que otorgó a la agrupación ganadora la mitad más uno de los cargos disponibles. Las 18 regidurías restantes fueron repartidas mediante el sistema de cifra repartidora, cuya cifra en Lima Metropolitana fue de 167 315.

Además de Renovación Popular y Avanza País, otras cuatro organizaciones políticas tendrán representación en el próximo Concejo Metropolitano. Somos Perú consiguió cinco regidurías, Podemos Perú obtuvo dos, mientras que Alianza para el Progreso y Ahora Nación alcanzaron un puesto cada una. Entre los representantes elegidos figuran Vicente Romero, Trinidad Maldonado y Roy Huallpa por Somos Perú; Aron Espinoza y Rosa Aranda por Podemos Perú; Jorge Delgado por Alianza para el Progreso y Magaly Blas por Ahora Nación. En el caso de Renovación Popular, la lista incluye a Rafael López Aliaga, Jeanette Alonzo, Fabiola Morales, Hernán Sifuentes, María del Rosario Payet y Efraín Aguilar, entre otros.

GÁLVEZ RENUNCIÓ A RENOVACIÓN POPULAR

La nueva conformación también registra un primer alejamiento partidario antes del inicio de la gestión. Jesús Gálvez, actual alcalde de Jesús María y elegido como regidor metropolitano por Renovación Popular, presentó su renuncia a la militancia de esa agrupación el pasado 16 de noviembre, a pedido de Rafael López Aliaga, según indicó en su carta. Sin embargo, precisó que continuará ejerciendo el cargo para el que fue elegido mediante el voto popular. De esta manera, el próximo Concejo Municipal estará integrado por representantes de seis organizaciones políticas, aunque su distribución partidaria no necesariamente determinará el sentido de las votaciones durante las sesiones municipales.