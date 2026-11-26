Durante su participación en el evento CADE Ejecutivos 2026, que se desarrolla en la ciudad del Cusco, el ministro Elmer Cuba señaló anoche que el Gobierno busca reducir la informalidad laboral, para lo cual ha formado un equipo que evalúa el tema.

“Hemos creado cuatro grupos de trabajo presidencial con los comisionados y la meta es la siguiente: una es bajar fuertemente la tasa de informalidad laboral de 70% que tenemos hoy día, a la media regional que es cercana al 48%”, afirmó.

TRABAJAN TODO EL DÍA

“¿Qué explica ese 70% de informalidad laboral? Personas que trabajan todo el día, pero que no van a tener jubilación ni tienen seguridad social (…) la mayor informalidad laboral se concentra en la microempresa, donde la tasa llega al 90%”, señaló.

“Ahí está el problema central, no está en la grande ni en la mediana empresa, donde la informalidad es de 20%. En la pequeña, llega al 50%. Está en la microempresa donde 9 de cada 10 trabaja sin contrato”, explicó el ministro de Economía y Finanzas.