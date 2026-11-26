Esta mañana, la presidenta Keiko Fujimori participó en la firma de una adenda al contrato de concesión con Cálidda para impulsar la masificación del gas natural en siete regiones del país. Destacó que el acuerdo beneficiará a más de 300 mil familias.

"Hoy damos un paso fundamental hacia la justicia social en el Perú. Durante décadas, millones de familias del centro y del sur del país han observado cómo el gas natural, un recurso estratégico extraído de nuestra propia tierra, pasaba por su puerta, pero no entraba a sus casas", señaló.

Desde el Cusco, Fujimori Higuchi manifestó también que la firma de la adenda permitirá revertir esta situación y ampliar considerablemente el acceso a miles de familias a una fuente de energía que calificó como limpia, segura y económica.

CLAUSURA DEL CADE

"Hoy empezamos a revertir esta situación con la firma de esta adenda al contrato de concesión con Cálidda, que se acaba de suscribir en compañía de los gobernadores regionales de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ucayali", sostuvo.

La llegada de la jefa de Estado a la Ciudad Imperial también es para participar en la clausura del CADE Ejecutivo 2026, evento que reúne a representantes del sector empresarial, autoridades y otros actores vinculados al desarrollo económico del país.