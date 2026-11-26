Este mediodía, durante la clausura de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2026 en Cusco, la presidenta Keiko Fujimori criticó a los gobiernos anteriores por su ineficiencia que ha generado desconfianza en el sector empresarial.

"La incapacidad de los gobiernos de turno junto a una maraña de regulaciones que frenan la inversión pública y privada han generado desconfianza en los empresarios, en los emprendedores y en la población", señaló la jefa de Estado.

Dijo también que la acumulación de disposiciones administrativas, trámites, licencias, requisitos y controles burocráticos limitó el dinamismo tanto de los proyectos estatales como de las iniciativas provenientes del sector privado.

REQUISITOS CONTRADICTORIOS

"¿Cómo confiar en un Estado que promete obras, las empieza y nunca las termina? ¿Cómo confiar cuando conseguir una licencia puede invertir años entre los trámites confusos y los requisitos contradictorios", indicó.

Finalmente, señaló que su Gobierno impulsa modificaciones orientadas a reducir los plazos de aprobación de permisos, unificar criterios entre ministerios y eliminar superposiciones en los requisitos exigidos por las entidades públicas.