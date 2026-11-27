Esta mañana, la mandataria Keiko Fujimori recibe en Palacio de Gobierno a su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, junto a quien liderará el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia.

Ambos mecanismos permiten coordinar acciones al más alto nivel para fortalecer la relación bilateral y establecer compromisos de trabajo a corto, mediano y largo plazo en áreas de interés común.

PLAN DE ACCIÓN

Durante el encuentro de hoy, entre otros, los mandatarios Fujimori Higuchi y Paz Pereira suscribirán la Declaración Presidencial de Lima 2026 y el Plan de Acción Ejecutivo de Lima 2026.

Que permitirán adoptar nuevos compromisos en materia de comercio e inversiones, seguridad y defensa, integración fronteriza, conectividad, recursos hídricos, desarrollo sostenible, etc.