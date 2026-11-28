El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró hoy la emergencia sectorial en la infraestructura de seis aeropuertos del país ante el peligro inminente generado por las intensas lluvias previstas por el Fenómeno El Niño 2026-2027.

Las ciudades que abarcan son Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Pucallpa, integrantes del contrato de concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia suscrito con Aeropuertos del Perú S. A. y la medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 693-2026-MTC/01.02 publicada en el Diario Oficial El Peruano.

De acuerdo con los informes técnicos del sector y el Decreto Supremo Nº 149-2026-PCM, que incluyó a los distritos donde operan estos seis aeropuertos, las precipitaciones elevan los riesgos de aniegos, inundaciones, erosión, filtraciones y deterioro en drenajes pluviales, pavimentos, coberturas y demás componentes, amenazando la seguridad operacional, los vuelos y la continuidad del servicio.

Acciones operativas y marco normativo

La resolución precisa que atender este peligro inminente no corresponde al concesionario ni forma parte de sus obligaciones ordinarias de mantenimiento, por lo que el MTC dispuso que la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes adopte las acciones necesarias, incluidas coordinaciones y actas de acuerdo con Aeropuertos del Perú S. A., tras verificar su procedencia técnica, contractual, legal y presupuestal.

Asimismo, la norma se apoya en la Ley Nº 32441 (numeral 59.11) sobre Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, que señala que estas emergencias sectoriales no implican modificaciones contractuales y admiten actas de acuerdo, y en el artículo 150 de su reglamento, el cual dispone que las intervenciones se financian con el presupuesto institucional de la entidad pública titular del proyecto y pueden encargarse al concesionario mediante un acta de acuerdo.