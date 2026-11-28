El Gobierno, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, designó a Rafael Rey Rey como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en el Reino de España, según establece la Resolución Suprema Nº 198-2026-RE difundida en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Con esta disposición oficial, se le extienden las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes para desempeñar la representación diplomática en territorio español, mientras que el inicio efectivo de sus labores quedará establecido posteriormente a través de una resolución ministerial.

La designación de Rey ocurre luego de su paso por el Poder Ejecutivo, donde asumió la titularidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el 28 de julio de 2026 y presentó su renuncia al cargo el 18 de setiembre del mismo año por motivos de salud.

Nombramiento en el Reino Unido

De forma paralela, el Ejecutivo nombró a Madeleine Osterling Letts como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Perú en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, disponiendo también el otorgamiento de sus cartas credenciales y plenos poderes, así como la fijación de su fecha de asunción mediante resolución ministerial.