La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), representada por el alcalde Renzo Reggiardo, interpuso una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para dejar sin efecto la disposición que impide asumir la alcaldía mediante sucesión a un primer regidor comprendido en la prohibición de reelección inmediata del artículo 194 de la Constitución Política del Perú.

En entrevista con Canal N, el abogado de la comuna limeña, Wilbert Medina, sostuvo que el JNE invadió funciones del Concejo Metropolitano al adoptar dicha decisión por mayoría con tres votos contra dos, 33 días después de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre.

Ante ello, señaló que, ante las discrepancias entre los propios magistrados electorales y lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde al TC delimitar las competencias sin buscar modificar la Carta Magna.

Plazos, medida cautelar y posibles escenarios

Medina detalló que, tras la presentación del recurso, el Tribunal Constitucional deberá evaluar su admisión a trámite, etapa luego de la cual el JNE dispondrá de 30 días hábiles para contestar antes de convocarse a una audiencia pública para escuchar a ambas partes, al tiempo que adelantó que la MML solicitará una medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo electoral mientras dure el proceso.

Según explicó el letrado, si el TC declara fundada la demanda, Rafael López Aliaga quien postuló como primer regidor de Lima, quedaría habilitado para asumir la alcaldía por sucesión; en cambio, si resulta infundada o improcedente, prevalecerá la disposición del JNE, fallo que la Municipalidad de Lima acatará.