La presidenta de la República, Keiko Fujimori, supervisa este sábado en Piura las acciones del Gobierno frente a las emergencias causadas por las intensas lluvias de los últimos días ocasionadas por el fenómeno El Niño, tras arribar anoche al norte del país y trasladarse hoy a la urbanización Chical para verificar los daños y evaluar la respuesta estatal ante las precipitaciones.

Durante la jornada de inspección, la jefa de Estado recorrió el sector afectado y abordó un bote de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú para desplazarse por las áreas comprometidas por el agua acumulada.

La emergencia ocurre después de fuertes lluvias de más de 11 horas que dejó un acumulado de 143 milímetros de agua por metro cuadrado, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), ocasionando daños en viviendas, colegios, establecimientos públicos y privados.

Balance de precipitaciones y daños en la ciudad

En la urbanización Ignacio Merino, el nivel del agua alcanzó hasta un metro y medio de altura, obligó al rescate en botes de decenas de familias atrapadas por parte de agentes de Salvataje policial y miembros del Ejército, e impidió operar al Sistema Alternativo de Evacuación de Aguas Pluviales (SARE) por riesgo eléctrico.

Asimismo, las inundaciones afectaron a los hospitales José Cayetano Heredia y Santa Rosa, donde el ingreso del agua forzó la evacuación y reubicación de pacientes, y generaron aniegos en el Palacio Municipal, la Corte Superior de Justicia y la sede del Ministerio Público, provocando la suspensión de actividades presenciales y de atención al público.