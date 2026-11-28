El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) amplió de 15 a 30 días calendario el plazo máximo de asignación de la placa rotativa para vehículos automotores nuevos en el Perú mediante el Decreto Supremo N.° 021-2026-MTC, que modifica el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje aprobado por el Decreto Supremo N.° 017-2008-MTC, con el objetivo de facilitar su tránsito en las vías públicas terrestres mientras concluye el procedimiento de inmatriculación en el Registro de Propiedad Vehicular.

Según la norma, este límite rige desde la entrega de la placa rotativa tanto para compradores de unidades comercializadas por personas naturales o jurídicas como para quienes importen vehículos nuevos para uso propio, aunque la vigencia concluye antes si se otorga la placa definitiva al momento en que el usuario debe exigir la devolución de la rotativa.

Además, la disposición alcanza a vehículos usados nacionalizados que se trasladan desde recintos aduaneros hacia sus zonas registrales antes de inmatricularse y mantiene la prohibición de prestar servicio de transporte público con placa rotativa.

Suspensión de medidas para vehículos menores

De manera complementaria, el decreto supremo suspende entre el 1 de diciembre de 2026 y el 30 de noviembre de 2027 la aplicación de exigencias vinculadas a la Placa Única Nacional de Rodaje de los vehículos menores de la categoría L, específicamente el numeral 11.3 del artículo 11 (referido a la placa holográfica delantera), el artículo 12-A y el Anexo VI sobre características técnicas mínimas.

Esta postergación abarca los requisitos de la placa holográfica delantera, que consigna el número de matrícula e incorpora una calcomanía electrónica con un dispositivo verificador pasivo (RFID), con el propósito de permitir una adecuada implementación de las nuevas especificaciones técnicas para dichas unidades menores, según detallan los considerandos de la disposición.