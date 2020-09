Caso 'Richard Swing': Karem Roca afirmó que es su voz la que se escucha en audios con presidente

Karem Roca Luque, asistente del Despacho Presidencial fue invitada esta tarde a la Comisión de Fiscalización, presidida por Edgar Alarcón, quien presentó el último jueves tres audios, donde se escucha al presidente Martín Vizcarra y esta funcionaria pública hablar sobre el caso ‘Richard Swing’.

En ese sentido, ella avaló que su voz es la que se escucha en las pláticas grabadas. “Ratifico que soy yo. No es grato recordar un audio en especial. Yo nunca hubiera pensado que una conversación privada saliera de esta magnitud (...). Yo no voy hacer de mi vida un show”, aseveró.

Descartó grabar audios

Asimismo, Roque Luque negó haber sido la autora de las grabaciones que han desencadenado una crisis política y la presentación de un pedido de vacancia contra el mandatario.

“Lo niego categóricamente. No los grabé. Me gustaría que pasen (los audios) a una pericia. No he manipulado. A mí me han llegado anónimamente y soy la más sorprendida de todo esto porque a nadie le gustaría estar en mi lugar”, dijo.