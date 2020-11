“Seguiré trabajando a favor de la corrupción”: lapsus de congresista Yessy Fabián se hizo viral

La vocera alterna de Acción Popular, Yessy Fabián, cometió un lapsus al momento de dar sus declaraciones sobre su voto a favor de la vacancia contra Martín Vizcarra y aseguró que seguirá “trabajando a favor de la corrupción”.

Cuando manifestaba que en la región de Huánuco saben que es una candidata “limpia y honesta” dijo que “seguirá trabajando a favor de la corrupción”, luego corrigió su error: “Contra la corrupción, perdón. ¿Qué he hablado? No, no, no, contra la corrupción, justamente porque tengo las manos limpias y tengo la frente en alto que tengo que trabajar”.

También mencionó que están haciendo un cargamontón en su región y se dirigió a los ciudadanos de Huánuco “quiero pedir el respeto de todos en la región de Huánuco, pues si mi voto ha sido a favor de la vacancia, ha sido a conciencia”, añadió.