Frente Amplio no dará voto de confianza al gabinete Flores-Aráoz: “Es más de lo mismo”

Tras la juramentación de Ántero Flores-Aráoz como presidente de Consejo de Ministros, desde la bancada de Frente Amplio adelantaron que no le darán el voto de confianza a su Gabinete al considerar que no realizará los cambios que el país necesita.

“El señor Ántero Flores-Aráoz es un hombre conocido y ya sabemos de qué pie cojea. Sabiendo eso, nosotros no tenemos ninguna ilusión de que cambie nada. Desde ya vamos a tener la misma actitud que tuvimos ante Pedro Cateriano, no le vamos a dar la confianza (...) Él no es nuevo en política, es más de lo mismo y hasta peor. En ese sentido, no merece nuestra confianza en lo más mínimo”, señaló el parlamentario Enrique Fernández Chacón al diario Gestión.

Agregó que desde su bancada realizarán una campaña para que más congresistas le nieguen la confianza, y no descartó que los integrantes de su Gabinete sean personas con antecedentes. “Si Ántero Flores-Aráoz es el capitán del equipo, ya te imaginarás como serán los demás”, apuntó.