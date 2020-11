Leslye Lazo negó formar parte de la lista presentada por María Cabrera

La congresista Leslye Lazo de Acción Popular aclaró que no forma parte de la segunda lista candidata a la Mesa Directiva del Congreso de la República.

Minutos antes, su colega José Vega de UPP, había presentado un documento que la colocaba como integrante de la lista encabezada por María Teresa Cabrera (Podemos Perú).

Por lo que la legisladora indicó que ella no firmó anda al respecto y su nombre habría sido mal utilizado.

“No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista, evidencia de ello es que no aparece mi firma. Necesitamos generar consensos y unidad”, aclaró Lazo en su cuenta de Twitter.

Además, hizo llegar su oficio al Sr. Javier Angeles, oficial mayor para su conocimiento de lo sucedido.

"Esa lista me ha incluido sin mi consentimiento al punto que no cuenta con mi firma, razón por la cual solicito se dispongan las medidas correspondientes", señala el documento.

Asimismo, el congresista Aron Espinoza dio a conocer que la segunda lista queda invalidada y solo habría una lista que la encabeza Francisco Sagasti.