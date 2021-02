Burga dice que declaraciones de Ezeta son "cortina de humo" y "no me voy a prestar a su juego"

Congresista de Acción Popular señaló que para él "hay temas más importantes" y "hay que respetar los poderes del Estado". Joven que golpeó al parlamentario afirma que MP pide hasta 12 años de cárcel.

Luego de que Carlos Ezeta, el joven que golpeó al congresista Ricardo Burga en el contexto de las protestas contra el Gobierno transitorio de Manuel Merino, declarara que la Fiscalía pidió de 6 a 12 años de cárcel en su contra por lesiones graves, el parlamentario señaló que para él este caso está cerrado y no quiere “prestarse a su juego”.

En declaraciones a RPP, el parlamentario de Acción Popular indicó que "ese tema no lo voy a tocar" porque "ya está judicializado" y "hay temas más importantes". "La fiscalía no ha aperturado el proceso todavía, está en investigación".

"Esto es una cortina de humo de este señor que además está acusado de acoso sexual", aseguró. Contó que buscó que Ezeta realice trabajo comunitario, pero que este jamás cumplió. Contó también que el joven lo llamó para pedirle hacerse un nuevo peritaje médico.

"LO ESTÁ VIENDO EL MINISTERIO PÚBLICO"

“En ese momento le dije que el tiempo ya había pasado y que no me iba a prestar a tu juego. En este caso hay que respetar los poderes del Estado, no he presentado denuncias, es un tema que está viendo el Ministerio Público”, indicó.

Como se sabe, el joven declaró a medios locales que había sido denunciado por lesiones graves y cuestionó que el peritaje haya dado 25 días de descanso médico para el congresista.