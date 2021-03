Edgar Alarcón: Comisión Permanente continuará evaluación de denuncia constitucional este viernes

El informe final de la acusación constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra del congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú) por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado se debatirá y votará este viernes 5 a las 9 a.m. Así lo dio a conocer la Comisión Permanente.

Durante la sesión de hoy, la congresista Felicita Tocto sustentó el documento que recomienda acusar al legislador, quien fue denunciado por presentar un presunto desbalance patrimonial producto de mayores gastos, cuando ejerció los cargos de gerente central de Operaciones, gerente de Auditoría Especializada y vicecontralor.

En la víspera, la Mesa Directiva había exhortado a Alarcón a asistir a la sesión para ejercer su derecho a la defensa en la evaluación del informe final. El oficio destaca que los congresistas tienen “la obligación moral y reglamentaria de cooperar para el normal funcionamiento de los órganos parlamentarios”.

DESCARGOS POR ESTA ACUSACIÓN

La presidenta del Legislativo, Mirtha Vásquez, informó de la presencia de Alarcón a través de la plataforma virtual. “He pedido el uso de la palabra para ratificarme en el oficio que he hecho llegar a su despacho, donde digo claramente que no he sido notificado”, indicó. Solicitó se considere su pedido, ya que está “preparado” para presentar sus descargos.