Salaverry: Lescano me pidió no brindar apoyo legal a mujer que lo denunció por acoso

El candidato por el partido de Somos Perú, Daniel Salaverry, cuestionó que el excongresista Yonhy Lescano aspire llegar a la presidencia pese a haber tenido actitudes poco honestas cuando era congresista de la República.

Recordó que tras conocerse una denuncia de acoso sexual en contra de un parlamentario, el candidato de Acción Popular lo buscó para darle una versión diferente y para pedirle que no cite a la víctima ni le brinde apoyo legal.

“Me dijo que era amigo del congresista que estaba metido en este problema, amigo de la señorita. Ambos tenían familia y que por el cariño que él les tenía me pidió yo no declarara nada, que dejara las cosas así, que no le diera apoyo legal”, detalló.

"¿Esos personajes son los que pretenden llegar a la Presidencia? Que vayan a venderle sebo de culebra a otras personas. Por 19 años ha vendido sebo de culebra Yonhy Lescano en el Congreso”, cuestionó.