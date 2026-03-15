Alertan sobre incremento de casos de exceso de peso en niños durante el verano

El Seguro Social de Salud (EsSalud) alertó sobre el preocupante incremento del exceso de peso en niños en lo que va del año, en el marco del Día Mundial de la Obesidad que se conmemora cada 4 de marzo.

Solo en enero y febrero de este año, el servicio de Nutrición del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins brindó 694 atenciones a niños y niñas, de los cuales 338 fueron por exceso de peso (143 por obesidad y 195 por sobrepeso). Esta cifra representa más del doble del promedio mensual registrado durante 2025, que fue de 153 atenciones.

Malos hábitos alimenticios

La nutricionista Giuliana Patricia Reyes Rangel, del Hospital Rebagliati, explicó que durante el verano los niños suelen modificar sus hábitos alimenticios, incrementando el consumo de alimentos con alto contenido calórico. "Por eso es fundamental vigilar su alimentación y reforzar la hidratación", señaló la especialista, quien advirtió que las bebidas azucaradas y refrescos no hidratan adecuadamente y aportan calorías innecesarias que favorecen el aumento de peso.

Las atenciones brindadas por exceso de peso en enero (333) y febrero (361) confirman que los meses de mayor calor, ajenos a la rutina escolar, conforman el período de mayor riesgo para el incremento de peso en la infancia.

Recomendaciones para alimentación saludable

La especialista recomendó reemplazar los productos típicos del verano por opciones más saludables y equilibradas, en lugar de prohibir su consumo. "Los helados industriales o postres muy azucarados pueden sustituirse por frutas frescas, preparaciones caseras sin azúcar añadida o bebidas naturales. Son opciones que hidratan, nutren y ayudan a mantener un peso adecuado", indicó. El agua debe ser la bebida principal y los alimentos frescos y balanceados la base de la alimentación infantil para prevenir el exceso de peso durante todo el año.

Campaña "Juntos contra la obesidad"

EsSalud llevará a cabo este miércoles 4 de marzo, desde las 8:30 a.m. hasta las 12:30 p.m., la campaña "Juntos contra la obesidad: Pequeños cambios, grandes resultados", en el Hospital Jorge Voto Bernales, ubicado en Santa Anita. La actividad, dirigida a asegurados, brindará servicios de enfermería, nutrición, psicología, medicina general y medicina complementaria.