Cáncer de colon: 7 recomendaciones clave para prevenir esta enfermedad silenciosa

El cáncer de colon, también conocido como cáncer colorrectal, es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en el mundo. Sin embargo, especialistas señalan que gran parte de los casos pueden prevenirse si se adoptan hábitos saludables y se realizan controles médicos a tiempo.

Una de las principales recomendaciones para evitar el cáncer de colon es mantener una alimentación rica en fibra, incluyendo frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Estos alimentos ayudan a mejorar el tránsito intestinal y a reducir el riesgo de inflamaciones en el colon.

Otro punto clave es reducir el consumo de carnes procesadas y alimentos ultraprocesados, así como evitar el exceso de alcohol y tabaco. Asimismo, realizar actividad física de manera regular contribuye a mantener un peso saludable y disminuye el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

CHEQUEOS PREVENTIVOS

Los especialistas también recomiendan realizar chequeos preventivos, especialmente después de los 45 o 50 años, o antes si existen antecedentes familiares. Exámenes como la colonoscopía permiten detectar pólipos o lesiones tempranas, lo que facilita un tratamiento oportuno y aumenta las probabilidades de curación.