“Doctores de Guardia”: destacados especialistas resolverán tus inquietudes sobre salud física y emocional

Con un leguaje ameno y nada rebuscado, este lunes 9 de marzo llega a sus pantallas el programa “Doctores de Guardia”, una interesante propuesta de Panamericana Televisión que busca acercar la salud a todos los hogares peruanos.

El espacio tendrá público en el estudio y consultas directas a diversos especialistas. El programa estará bajo la conducción del médico Sebastián Arrieta, acompañado por la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro.

DISIPAR TEMORES

“Doctores de Guardia” tratará de resolver inquietudes sobre salud física y emocional. La dinámica permitirá a los espectadores presentar sus dudas en vivo, recibiendo respuestas claras de destacados profesionales que serán convocados.

Se busca que el público pueda disipar sus temores sobre distintos temas médicos. Se espera que este espacio acerque la salud a la casa de los televidentes, que sea la ayuda que millones están necesitando en estos momentos.