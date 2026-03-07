Pérdida de peso, falta de apetito y dolor abdominal pueden ser signos de cáncer de páncreas

El Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte sobre la necesidad de prestar atención a los síntomas tempranos del cáncer de páncreas, una de las neoplasias más agresivas y que suele detectarse en estados avanzados debido a que presenta señales iniciales muy inespecíficas, las cuales pueden confundirse con malestares comunes.

La doctora Rebeca Serra Jaramillo, médico asistente del Servicio de Oncología Médica del del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, explica que “el cáncer de páncreas es una enfermedad que, en la mayoría de casos, descubrimos tardíamente porque sus síntomas pasan desapercibidos o se atribuyen a problemas digestivos habituales”.

Entre los signos de alerta más frecuentes se encuentran: baja de peso no explicada, pérdida del apetito, fatiga persistente, dolor abdominal constante y que se irradia en forma de “cinturón” hacia la espalda, y coloración amarilla súbita en la piel (ictericia) en fases avanzadas.

La especialista también señala que no existe actualmente una prueba preventiva masiva (como sí ocurre con la mamografía para cáncer de mama o el PSA para cáncer de próstata), por lo que reconocer los síntomas y acudir al médico de manera oportuna es fundamental.

De progresión rápida

El diagnóstico inicia comúnmente con una ecografía abdominal, seguida de estudios como tomografía, resonancia y biopsia para confirmar el tipo de lesión. Si se detecta en etapas tempranas, el paciente podría ser candidato a cirugía seguida de quimioterapia con intención curativa. En casos avanzados, el tratamiento se centra en quimioterapia para controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida.

“El cáncer de páncreas es de progresión rápida. Si se detecta una lesión en el páncreas o la piel cambia de color, es necesario acudir inmediatamente a un especialista”, enfatiza la doctora Serra. La enfermedad se presenta con mayor frecuencia a partir de los 50 años y afecta por igual a hombres y mujeres. Se incrementa el riesgo en pacientes con diabetes mellitus, antecedentes familiares de cáncer de páncreas, mama o próstata; tabaquismo y consumo de alcohol.

Según datos de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, en el 2025 la seguridad social registró 1480 casos nuevos de cáncer de páncreas a nivel nacional, mientras que en lo que va de este año detectó 120 nuevos casos.

Medidas preventivas

Como medidas preventivas, la doctora recomienda actividad física mínimo tres veces por semana, alimentación rica en frutas y verduras, y evitar el consumo de tabaco y alcohol.

El Hospital Guillermo Almenara cuenta con las herramientas y protocolos para brindar tratamientos oncológicos de acuerdo con guías clínicas internacionales, permitiendo mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

“El cáncer de páncreas sí puede y debe tratarse, incluso en fases avanzados. Cada paciente responde de manera diferente, pero el acceso oportuno al tratamiento puede marcar la diferencia”, concluye la especialista.