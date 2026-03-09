Laura Spoya acude a consulta médica en Doctores de Guardia tras sufrir accidente

Tras el aparatoso accidente que protagonizó la conductora de Al Sexto Día, Laura Spoya, la presentadora estuvo al borde de la muerte y sufrió un fuerte compromiso en la columna producto del impacto.

Tras tres semanas de haberse sometido a una operación, la conductora Laura Spoya manifestó que se trata de una de las experiencias más traumáticas que le ha tocado vivir. Incluso afirmó que, en un momento, pensó que no viviría para contarlo.

A raíz del accidente, desarrolló una fractura en la vértebra L1, ubicada en la zona lumbar. Esta lesión presenta una gran complejidad para su tratamiento, ya que una intervención inadecuada podría generar consecuencias más graves, como una posible invalidez.

TRAUMATISMO EN LA COLUMNA

Asimismo, el neurocirujano Alberto Salazar, quien operó a Laura Spoya, explicó con mayor detalle la situación en la que se encontraba su columna tras sufrir este tipo de accidente. “Los músculos de la columna son músculos estabilizadores; ni bien hay el impacto, por la sinergia del accidente, uno por lo general hace flexión, pero el accidente puede ser tan fuerte que puede llegar a tener la fractura”, indicó el doctor.

También indicó el tipo de fractura que sufrió Laura Spoya y explicó el tratamiento adecuado que se aplicó para solucionar la lesión y lograr una mejor estabilización de su columna. “El cuerpo de la vértebra se ha roto en varios pedazos(…) ha tenido múltiples fragmentos, su tipo de fractura era el tipo A; por la energía o por compresión, los cuerpos vertebrales se llegan a fracturar. Gracias a esa clasificación, nos indica qué tipo de tratamiento se llegará a hacer y es lo que al final se hizo, la artrodesis”, afirmó

MOMENTO QUE JAMÁS OLVIDARÁ

Por otro lado, la conductora Laura Spoya señaló lo difícil que fue afrontar esta situación, la cual la obligó a detener sus actividades, algo a lo que no está acostumbrada. Además, expresó los sentimientos que experimentó a raíz de las especulaciones que surgieron tras el accidente. “Mi accidente fue demasiado mediático, se inventaron un montón de cosas, eso afectó mi salud emocional bastante fuerte porque me llené de ira, me llené de odio y muchos sentimientos encontrados (...)”, indicó.

Por último, indicó que el apoyo de su familia y amigos fue fundamental para poder afrontar esta situación y recuperarse de la mejor manera. “Eso te enseña por mas que te puede pasar mil cosas lo importante es que puedan resurgir y obviamente mi vida ya no a ser la de antes (...)”, finalizó la conductora