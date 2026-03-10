PAE inicia “Operativo Control” para supervisar los alimentos que serán distribuidos a los escolares de todo el país

Con estrictos controles, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) inició en las regiones de Amazonas, Áncash, Cajamarca, Ica, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Pasco y Ucayali el proceso denominado liberación donde se verifica, en el almacén de los contratistas, que los alimentos cumplan con los estándares de calidad exigidos. En esta primera etapa la entrega será a los colegios ubicados en comunidades nativas, caseríos de difícil acceso y zonas más remotas del país.

Los supervisores de plantas y almacenes del PAE que forman parte del Operativo Control, vienen realizando la revisión de la documentación que acredita el origen y certificaciones de los productos, la inspección de las condiciones de higiene de los almacenes, la evaluación de las características de los insumos y el control del estado de los vehículos encargados del transporte hacia las instituciones educativas.

Asimismo, vienen ejecutando las pruebas físico organolépticas, análisis sensorial que evalúa olor, color, sabor, textura y apariencia de los alimentos para garantizar su calidad e inocuidad.

Como parte de esta primera entrega, se liberará más de 28 mil toneladas de productos programados para la atención, así como la preparación de desayunos, almuerzos y en algunos casos cenas para los escolares de la Costa, Sierra y Selva, quienes desde el primer día de clases recibirán alimentos nutritivos para el fortalecimiento de su rendimiento físico e intelectual con mayores estándares de control y vigilancia.

Entre los productos liberados tenemos arroz fortificado, aceite vegetal, lenteja, fideos, azúcar rubia, frijol, leche evaporada entera, arveja partida, conserva de pescado, harina de cañihua tostada o cañihuaco, hojuela precocida de avena con kiwicha, harina de plátano, galleta de quinua, entre otros. Todos cuentan con certificaciones ya sea de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) o del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) de acuerdo a su competencia, acreditadas por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal).

Con la dotación de estos alimentos, el PAE ratifica su compromiso de brindar un servicio alimentario de calidad y complementario, con productos que cubren todos los macronutrientes (carbohidratos, grasas y proteínas) y micronutrientes (vitaminas y minerales). Por primera vez, se han incorporado diversas fuentes de proteína de alta calidad, como pechuga de pollo y pescado en sus distintas variedades de conserva.

Este 2026, el Programa de Alimentación Escolar atenderá a 4’187,782 niñas, niños y adolescentes de 67 055 instituciones educativas públicas en todo el país, a través de las modalidades “Listos para el Consumo” y “Comida Caliente”, garantizando alimentos seguros y preparaciones balanceadas que fortalecen la nutrición escolar.