INCOR de EsSalud implementa innovadora tecnología para el tratamiento de arritmias cardíacas

El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), del Seguro Social de Salud, se ha convertido en el primer centro de salud pública del país en tratar arritmias cardiacas con un procedimiento de última generación que utiliza pulsos eléctricos muy rápidos y que es capaz de actuar de manera selectiva en el tejido cardiaco, reduciendo tiempos de intervención y recuperación.

Se trata de la ablación por campo pulsado, técnica innovadora para arritmias cardiacos que ya ha sido usada exitosamente por el instituto en dos pacientes con fibrilación auricular, el trastorno del ritmo cardiaco más frecuente en adultos.

A diferencia de la ablación tradicional con radiofrecuencia, que emplea calor para destruir pequeñas áreas del corazón que generan el problema eléctrico, el campo pulsado permite mayor precisión y reduce el riesgo de afectar estructuras cercanas como el esófago o los nervios adyacentes.

La fibrilación auricular se produce cuando las aurículas laten de forma rápida y desorganizada, generando una especie de “cortocircuito eléctrico” que impide un bombeo eficiente de la sangre. Esta condición puede provocar palpitaciones, pulso irregular, falta de aire y cansancio, además de incrementar el riesgo de complicaciones graves como el accidente cerebrovascular si no es tratada adecuadamente.

Se recuperan rápido

El nuevo procedimiento para tratar arritmias cardiacas no solo incrementa la seguridad, también reduce significativamente el tiempo de intervención —aproximadamente a la mitad en comparación con técnicas convencionales— y facilita una recuperación más rápida. En muchos casos, el paciente puede recibir el alta el mismo día o al día siguiente, retomando progresivamente sus actividades cotidianas.

Y, sin ir muy lejos, Rodolfo López, de 66 años, quien reside en Ica y fue uno de los dos intervenidos, mostró su satisfacción por la rápida recuperación que está teniendo. “Gracias al INCOR y a EsSalud por atender a personas como yo con esta nueva tecnología” manifestó.

Tecnología en favor de los pacientes

El doctor Mario Cabrera, cardiólogo electrofisiólogo del INCOR, destacó que esta incorporación tecnológica fortalecerá la capacidad resolutiva del servicio. “Nosotros ya tenemos un programa para ablaciones con sistemas de navegación. Esta nueva tecnología, que combina navegación tridimensional con campo pulsado, nos permitirá ser más efectivos y reducir el tiempo de los procedimientos. De esta manera, podríamos tratar probablemente al doble de pacientes, lo que contribuirá a disminuir la lista de espera”, destacó el especialista.

Asimismo, informó que la evolución de los primeros casos ha sido favorable. “A los pocos días del procedimiento, los pacientes se encuentran sin síntomas, en ritmo sinusal —es decir, con un ritmo cardíaco normal— y ya disfrutando de una calidad de vida que antes no tenían”, precisó.

El INCOR realiza más de 400 procedimientos de ablación al año y, con esta innovación, proyecta incrementar significativamente su producción asistencial. Con la ablación por campo pulsado, el instituto reafirma su liderazgo en cardiología de alta complejidad en el sector público.