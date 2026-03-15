EsSalud: así puedes sacar una cita médica por Internet en pocos minutos y sin hacer colas

Solicitar una cita médica en EsSalud ahora es más sencillo gracias a las plataformas digitales que permiten realizar el trámite sin necesidad de acudir personalmente a un hospital o policlínico. A través del aplicativo “Mi Consulta”, los asegurados pueden programar su atención desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

El primer paso es ingresar al portal EsSalud Mi Consulta, donde el usuario deberá iniciar sesión con su cuenta. En caso de no contar con una, podrá registrarse proporcionando su número de DNI y otros datos personales solicitados por el sistema.

Una vez dentro de la plataforma, el afiliado deberá seleccionar el tipo de atención que requiere. Posteriormente, el sistema le permitirá elegir el establecimiento de salud de EsSalud donde desea recibir la consulta médica.

Luego, el usuario tendrá que seleccionar la especialidad médica que necesita y revisar las fechas disponibles para escoger el día que más le convenga. Tras elegir el horario, deberá confirmar los detalles de la cita para completar el proceso.

Finalmente, una vez registrada la solicitud, el asegurado recibirá un correo electrónico con la confirmación y los detalles de la cita médica programada, incluyendo el establecimiento de salud, la fecha y la hora de atención.