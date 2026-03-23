“Doctores de Guardia” llevaron salud y prevención a las calles con exitosa campaña gratuita

Doctores de Guardia reafirma su vocación de servicio al llevar información médica confiable, promoviendo una cultura de prevención y acercando la salud a quienes más lo necesitan.

Esta mañana, el programa Doctores de Guardia, emitido de lunes a viernes a las 9:30 a.m. por Panamericana TV, realizó una destacada campaña de salud en la conocida “Esquina de la Televisión”, reafirmando su compromiso con el bienestar de la población.

En un esfuerzo por promover la prevención, el equipo del programa se trasladó hasta este punto clave de la ciudad, donde se desarrolló una campaña gratuita dirigida a todo el público. Decenas de personas acudieron desde tempranas horas para acceder a servicios básicos de salud en una jornada que destacó por su organización y gran acogida.

Como parte de esta campaña, se sumaron las carpas de salud del Ministerio de Salud (MINSA), donde profesionales brindaron atención gratuita a los asistentes, incluyendo toma de presión arterial, descarte de diabetes, entre otros servicios preventivos fundamentales.

VOCACIÓN DE SERVICIO

Más allá de la pantalla, Doctores de Guardia reafirma su vocación de servicio al llevar información médica confiable y acciones concretas a la ciudadanía, promoviendo una cultura de prevención y acercando la salud a quienes más lo necesitan. Este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del programa por generar un impacto positivo y contribuir activamente al bienestar de las familias peruanas.

La actividad permitió acercar información y atención médica a la ciudadanía, promoviendo la importancia de los chequeos oportunos y el cuidado integral de la salud.

Doctores de Guardia se emite de lunes a viernes a las 9:30 a.m. por Panamericana Televisión.