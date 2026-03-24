Madre supera severa pancreatitis y volverá a jugar vóley con su hija gracias a exitosa cirugía en hospital de EsSalud

Volver a jugar vóley con su hija parecía un sueño lejano. Hoy es una realidad. Yesenia Blas Ramos, una madre de 29 años, superó meses de dolor intenso y hospitalizaciones constantes tras ser sometida a una compleja cirugía en el Hospital I Octavio Mongrut Muñoz de EsSalud, como parte de la Maratón Quirúrgica Nacional, estrategia que busca reducir listas de espera y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Su vida estaba marcada por una afección severa: una colecistitis crónica calculosa que le provocó hasta tres episodios de pancreatitis. Esta condición la obligó a detener su rutina, su trabajo e incluso los momentos más simples con su familia.

“Volveré a trabajar, iré al gimnasio y pasaré más tiempo con mi hija. Otra vez jugaremos vóley en las tardes”, expresa, muy emocionada, con una sonrisa que refleja alivio y esperanza.

La doctora Karla Castañeda Pérez, coordinadora de cirugía del Hospital Mongrut, de la Red Prestacional Sabogal, explica que la paciente presentaba un cuadro complejo que requería una intervención especializada. “Realizamos una colecistectomía laparoscópica. Ingresamos por el ombligo y efectuamos tres pequeñas incisiones en el abdomen para retirar la vesícula con los cálculos”, detalla la especialista.

Aunque este tipo de operación suele durar entre una y dos horas, en este caso se prolongó debido al daño interno ocasionado por las inflamaciones recurrentes.

Técnica especializada para evitar complicaciones

La doctora precisa que, debido a un severo síndrome adherencial, se aplicó una técnica quirúrgica particular. “Las paredes de la vesícula estaban muy comprometidas, por lo que utilizamos la técnica de Thorek, que permite retirar parte de la vesícula, extraer los cálculos y cauterizar la zona, reduciendo el riesgo de sangrado hepático”, explica.

Tras la intervención, la paciente permaneció en observación con un drenaje por 48 horas y fue dada de alta sin complicaciones, con un pronóstico favorable.

Emocionada, Yesenia recuerda el temor previo a la cirugía, pero destacó la atención recibida. Hoy se siente animada, agradecida y lista para retomar su vida junto a su hija.