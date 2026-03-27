Semana Santa: EsSalud advierte sobre emergencias y cómo prevenirlas durante el feriado largo

Especialistas instan a actuar con rapidez ante accidentes y recomiendan evitar excesos en el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas. Recuerdan que una respuesta oportuna puede salvar vidas.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió que, durante el feriado largo por Semana Santa, el incremento de viajes y actividades al aire libre eleva el riesgo de emergencias como fracturas, atragantamientos, quemaduras e intoxicaciones. Ante ello, especialistas recomiendan actuar con rapidez y estar preparados, especialmente en zonas alejadas, donde una respuesta oportuna puede ser determinante.

El especialista del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, Harold Castillo, señaló que la preparación y la respuesta rápida son determinantes, especialmente en zonas alejadas donde el acceso a atención médica puede demorar.

En caso de fracturas, recomendó inmovilizar completamente la zona afectada con objetos rígidos para evitar mayores lesiones. Si se presenta sangrado, indicó aplicar presión directa o, de ser necesario, un torniquete para controlar la hemorragia.

Ante un episodio de atragantamiento, subrayó la necesidad de realizar de inmediato la maniobra de Heimlich, que consiste en colocarse detrás de la persona afectada y ejecutar compresiones con el puño cerrado sobre el abdomen, hacia adentro y hacia arriba. Asimismo, advirtió que no se debe administrar agua ni alimentos, ya que podrían agravar la obstrucción.

Emergencias frecuentes

En casos de intoxicación por consumo de alcohol, se recomienda colocar a la persona de costado para prevenir la asfixia por vómito. Si se trata de una intoxicación alimentaria, es fundamental acudir a un establecimiento de salud para recibir atención oportuna.

Respecto a las quemaduras ocasionadas por fogatas, parrillas o exposición prolongada al sol, EsSalud aconsejó evitar remedios caseros, como el uso de vegetales o hielo. Lo adecuado es enfriar la zona afectada con abundante agua durante al menos 20 minutos y aplicar productos especializados que protejan la piel.

Finalmente, la institución remarcó la importancia de la prevención mediante la preparación de un botiquín de emergencia que incluya vendas, gasas, antisépticos, analgésicos y bloqueador solar. También recomendó evitar excesos en el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas, mantenerse hidratado para prevenir golpes de calor, usar repelente y protector solar, y mantener vigilancia constante sobre niños y adultos mayores.

Ante cualquier emergencia, la línea gratuita 117 se encuentra disponible las 24 horas para brindar orientación médica y coordinar la atención inmediata de los asegurados.