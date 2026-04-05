EsSalud capacita a cuidadores para mejorar atención de adultos mayores en casa

A través de la Escuela de Cuidadores PADOMI, Programa entrena a familias para prevenir complicaciones y reducir hospitalizaciones innecesarias en pacientes dependientes.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) refuerza la atención domiciliaria de adultos mayores mediante la Escuela de Cuidadores PADOMI, una estrategia que beneficia a más de 52 mil asegurados a nivel nacional y que apunta a prevenir complicaciones de salud y hospitalizaciones innecesarias.

El programa, impulsado por la Gerencia de Oferta Flexible, brinda capacitación presencial durante un mes a familiares de pacientes con alta dependencia para mejorar el manejo integral del paciente en casa, especialmente en aquellos hogares que enfrentan mayores retos por condiciones médicas complejas.

Las sesiones combinan teoría y práctica en áreas clave como enfermería, nutrición, salud bucal, movilidad y atención de emergencias. La enseñanza está a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por médicos generales, geriatras, psicólogos, terapistas físicos, odontólogos, nutricionistas, enfermeros y trabajadores sociales.

“Aprender me ha dado seguridad”

Eugenia Padilla Morales (69) dedicó su vida a la enseñanza como profesora, pero hoy enfrenta uno de los retos más importantes en su hogar, en San Juan de Lurigancho: el cuidado de su madre, doña Fortunata Morales Damián (90), asegurada de PADOMI desde hace más de una década.

"Aprender me ha dado seguridad", comenta. Recuerda que al inicio tuvo dificultades en el manejo de sondas alimentarias; sin embargo, gracias a la capacitación recibida, hoy realiza estos procedimientos con mayor confianza y maneja adecuadamente la nutrición que requiere su madre, quien se encuentra postrada a causa de una lesión de la cadera.

Al respecto, la Dra. Denisse Chávez, gerenta de Oferta Flexible de EsSalud, señaló que esta iniciativa articula el conocimiento técnico de los profesionales de salud con la experiencia de las familias, promoviendo un cuidado más seguro, digno y oportuno en el hogar. “Esta iniciativa promueve la autonomía del paciente y previene hospitalizaciones innecesarias, fortaleciendo el bienestar integral en el entorno familiar”, indicó.