Ambulancias de EsSalud auxiliaron a más de 15 mil pacientesen Lima y Callao en lo que va del año

En una demostración de capacidad logística y respuesta inmediata, unidades del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) del Seguro Social de Salud (EsSalud) ejecutaron más de 15 mil atenciones por urgencias y emergencias en Lima y Callao, durante el primer trimestre del 2026. A través de la línea gratuita 117, se procesó un total de 124 978 llamadas y 53 089 triajes médicos telefónicos, lo que permitió una respuesta oportuna y la adecuada clasificación de los pacientes.

El balance operativo detalla que se registraron 6 846 atenciones de emergencia de prioridad I y II (con riesgo de muerte), así como 6 457 atenciones de urgencia de prioridad III. Sin embargo, también se reportaron alrededor de 6 000 llamadas perturbadoras, las cuales obstaculizan la ayuda a personas en situaciones de peligro real.

La doctora Denisse Chávez Torres, gerente de Oferta Flexible de EsSalud, destacó que el STAE cumple un rol fundamental en la atención de emergencias reportadas por los asegurados y que actualmente se trabaja en su fortalecimiento para elevar los estándares de calidad.

“Cada una de nuestras unidades cuenta con un médico, una enfermera y un conductor, funcionando como un hospital sobre ruedas”, explicó. Precisó, además, que el servicio está dirigido a pacientes asegurados que presentan una alteración súbita de su estado de salud y se encuentran en riesgo inminente de muerte.

Añadió que el STAE realiza también traslados desde los aeropuertos de las diferentes regiones hacia los establecimientos de EsSalud en Lima, para pacientes referidos desde diversas ciudades del país.

Actualmente, el STAE, de la Gerencia de Oferta Flexible (GOF), cuenta con un equipo de 336 profesionales, entre médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, conductores y químicos farmacéuticos, capacitados para la atención de casos críticos. Este 2026, el servicio está próximo a cumplir 30 años de funcionamiento.

¿Cómo solicitar auxilio?

Se puede solicitar una atención de emergencia o urgencia, a través del teléfono de la Central Reguladora de Urgencias y Emergencias Nacional (CRUEN) de EsSalud, llamando al 117 desde cualquier teléfono, siendo este número totalmente gratuito y con atención las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año.